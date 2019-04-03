СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки"
Сегодня, 3 марта, стало известно, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев останутся по стражей еще на полгода. Их арест продлили до 25 сентября.
Позже появилась информация, что футболисты не получат реальные сроки, сообщает Znak.com.
"Решающим фактором при вынесении итогового решения будет именно знакомство адвоката Александра Кокорина Андрея Ромашова с заместителем председателя Мосгорсуда Дмитрием Фоминым. Если Ромашов занялся этим уголовным делом, то есть вероятность, что с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой, которая в прямом смысле слова держит под собой все суды, вопрос уже обсудили и, вероятнее всего, решили", - заявил источник, знакомый с адвокатом Кокорина.
Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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