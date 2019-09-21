СМИ: Кокорин мог продолжить карьеру во Франции

Форвард "Зенита" Александр Кокорин мог перейти во французский клуб. Об этом Нобель Арустамян рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

По данным источника, футболист мог перейти в один из клубов Лиги 1.

"Все уперлось в выезд за границу. Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу - в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе", - сказал комментатор.

Напомним, вчера, 20 сентября, стало известно, что РФС отказал "Зениту" в регистрации 28-летнего форварда. Кокорин может быть зарегистрирован лишь в зимнее трансферное окно.

17 сентября форвард вышел по УДО.

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