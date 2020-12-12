СМИ: Кокорин потеряет часть зарплаты, если не выполнит план по голам на сезон

Стали известны новые подробности контракта нападающего Александра Кокорина с московским "Спартаком".

Как удалось выяснить "СЭ", футболист рискует потерять часть своей зарплаты, если не прибавит во второй части сезона в плане забитых мячей.

По условиям соглашения, 29-летний форвард получит оклад в полном объёме, если в его активе будет не менее 10 голов в нынешней кампании.

Стоит отметить, что пока Кокорин отличился всего два раза, при чём оба - с пенальти.

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