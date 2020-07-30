СМИ: Кокорин стал игроком "Спартака"

Московский "Спартак" заключил контракт с нападающим Александром Кокориным, утверждает "СЭ".

По информации источника, 29-летний футболист уже подписал необходимые документы. О сделке "красно-белые" вскоре объявят официально.

Форвард присоединился к столичному клубу на правах свободного агента, поскольку его соглашение с "Зенитом" истекло.

Контракт между Кокориным и "Спартаком" будет рассчитан на три года с опцией продления на один сезон.

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