СМИ: Комбаров покинул "Спартак"

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СМИ: Комбаров покинул "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров расторг контракт красно-белыми, утверждает "Спорт-Экспресс".

Соглашение игрока с московским клубом было рассчитано до 2020 года. Однако сегодня, 19 июня, футболист расторг договор и попрощался и командой.

Скорее всего, Комбаров продолжит карьеру в "Крыльях Советов".

32-летний футболист выступал за "Спартак" на протяжении 9 лет. Всего в составе клуба он провел 274 матча, в которых забил 27 мячей.

Ранее капитан команды Денис Глушаков также покинул красно-белых.

А еще: СМИ: Понсе перешёл в "Спартак" | http://soccernews.ru
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Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым

Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым

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