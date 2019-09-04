СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется

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СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется

После срыва трансфера в "Барселону" отношения между нападающим Неймаром и руководством ПСЖ только ухудшились, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, бразилец считает, что парижский клуб намеренно блокировал сделку, пытаясь его наказать.

Футболист не ожидал, что останется во Франции, в связи с чем сейчас находится в тяжёлом психологическом состоянии.

Напомним, что 27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с грандом Лиги 1 рассчитан ещё на три сезона.

Не пропустите: Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга. | http://soccernews.ru
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