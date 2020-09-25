СМИ: Кононов покинул пост тренера "Риги"

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СМИ: Кононов покинул пост тренера "Риги"

Бывший наставник "Спартака" Олег Кононов ушёл из "Риги", утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, 54-летний специалист удалённо попрощался с игроками латвийской команды.

Причина отставки тренера не уточняется. Он возглавлял "Ригу" с февраля этого года.

Ранее сообщалось, что Кононов может вернуться в РПЛ и подписать контракт с "Ротором".

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