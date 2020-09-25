СМИ: Кононов покинул пост тренера "Риги"
Бывший наставник "Спартака" Олег Кононов ушёл из "Риги", утверждает "Матч ТВ".
По информации источника, 54-летний специалист удалённо попрощался с игроками латвийской команды.
Причина отставки тренера не уточняется. Он возглавлял "Ригу" с февраля этого года.
Ранее сообщалось, что Кононов может вернуться в РПЛ и подписать контракт с "Ротором".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Liepāja
|1
|3
|2
|Riga
|1
|3
|3
|Даугава Рига
|1
|3
|4
|Елгава
|0
|0
|5
|Метта / ЛУ
|0
|0
|6
|Спартакс
|0
|0
|7
|Тукумс 2000
|0
|0
|8
|Вентспилс
|1
|0
|9
|Даугава Даугавпилс II
|1
|0
|10
|Валмиера
|1
|0