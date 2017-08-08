СМИ: Коутиньо отказывается тренироваться с "Ливерпулем"
Британский таблоид The Sun утверждает, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо бойкотирует тренировки, чтобы вынудить свой клуб продать его в "Барселону".
Между тем, другие источники сообщают, что 25-летний бразилец не тренируется с командой, так как продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения спины.
Ранее стало известно, что "Барселона" готова заплатить за Коутиньо 132,5 миллиона евро, однако, по некоторым данным, "Ливерпуль" не намерен расставаться со своим ключевым игроком ни за какие деньги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском"
-
"Рубин" принимает отлично стартовавший "Локомотив"
-
Удобный соперник: "Зенит" едет в гости к "Уралу"
-
Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"
-
"Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА
Лента новостей
-
"Фиорентина" объявила о переходе Бенасси
-
"Амкар" подтвердил переход Исмаэла
-
"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели
-
Бехрами сделал татуировку о детстве в разбомбленном Косово
-
Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"
-
Грэй может перейти в "Уотфорд" за 18,5 миллионов евро
-
Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"
-
Бразильский хавбек Исмаэль переходит в "Ахмат"
-
Руководство "Барселоны" отказало Вальверде в покупке Иньиго Мартинеса
-
"Валенсия" хочет получить за Гарая 25 миллионов евро
-
Луан близок к переходу в "Спартак" за 24,3 миллиона евро
-
Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити"
-
Сольдадо может перейти в "Фенербахче"
-
"Ливерпуль" будет сотрудничать с Western Union
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье
-
Матч "Спартак" - "Арсенал" не будет перенесен на другой стадион
-
Моуринью подарил свою медаль за Суперкубок УЕФА ребенку
-
Андрей Федун: "Минирование" "Открытие Арены" происходит не в первый раз"
-
"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро
-
Сери согласился перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0