СМИ: Коутиньо отказывается тренироваться с "Ливерпулем"

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СМИ: Коутиньо отказывается тренироваться с "Ливерпулем"

Британский таблоид The Sun утверждает, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо бойкотирует тренировки, чтобы вынудить свой клуб продать его в "Барселону".

Между тем, другие источники сообщают, что 25-летний бразилец не тренируется с командой, так как продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения спины.

Ранее стало известно, что "Барселона" готова заплатить за Коутиньо 132,5 миллиона евро, однако, по некоторым данным, "Ливерпуль" не намерен расставаться со своим ключевым игроком ни за какие деньги. | http://soccernews.ru

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