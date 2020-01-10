СМИ: "Краснодар" избавился от Игнатьева из-за проблем с наркотиками

Стало известно, почему "Краснодар" решил продать в "Рубин" одного из самых талантливых своих воспитанников Ивана Игнатьева.

По информации телеграм-канала "Мутко против", "быки" избавились от 21-летнего футболиста, поскольку того поймали на употреблении наркотиков.

Сообщается, что впервые в крови форварда обнаружили запрещённые вещества летом 2018 года, но тогда ситуацию замяли.

Осенью 2019 года анализы Игнатьева подтвердили, что игрок "балуется" кокаином.

В итоге нападающий больше месяца не попадал даже в заявку на матчи, а в ближайшее трансферное окно был продан.

Напомним, что "Рубин" заплатил за Игнатьева 7 миллионов евро.

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