СМИ: "Краснодар" подписал новое соглашение со Сперцяном

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СМИ: "Краснодар" подписал новое соглашение со Сперцяном

Фото инстаграм "Краснодара-2"

Полузащитник Эдуард Сперцян продлил контракт с "Краснодаром", утверждает Sport24.

По информации источника, стороны заключили новое соглашение до 2024 года.

Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании этого сезона.

20-летний Сперцян - воспитанник "Краснодара", за основную команду "быков" он сыграл 7 матчей.

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