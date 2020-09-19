СМИ: Куман не рассчитывает на Пуча
Хавбек "Барселоны" Рикард Пуч может сменить клуб.
Как сообщает RAC1, новый наставник каталонцев Рональд Куман сообщил игроку, что тот не входит в его планы.
Ранее говорилось, что Пуч входит в число неприкасаемых футболистов команды.
Пуч является воспитанником "Барсы". В составе первой команды он провел 15 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
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