СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман чувствует дискомфорт из-за ситуации в клубе, пишет Marca.

По сведениям издания, в ходе общения со своими друзьями голландский специалист рассказывал о том, с какими проблемами столкнулся из-за действий руководства "блауграны".

К примеру, все спортивные решения в команде, в том числе непопулярные, приписывают тренеру, хотя к некоторым из них он не имеет отношения.

Куман переживает, что из-за вышеуказанных обстоятельств у него могут возникнуть трудности в отношениях с футболистами, а боссы "Барсы" в итоге оставят его без защиты.

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