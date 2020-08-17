СМИ: Куман возглавит "Барселону"

Руководство "Барселоны" определилось с кандидатурой нового главного тренера.

По информации Mundo Deportivo, Кике Сетьена у руля "сине-гранатовых" сменит наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.

Сообщается, что голландский специалист в ближайшее время заключит с каталонским клубом двухлетний контракт.

По некоторым данным, Куман уже находится в Барселоне. В таком случае его могут представить в качестве тренера "блауграны" уже сегодня.

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