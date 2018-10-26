СМИ: Куртуа опасается, что Конте возглавит "Реал"



Вратарь "Реала" Тибо Куртуа высказался против того, чтобы чтобы мадридский клуб возглавил бывший тренер "Челси" Антонио Конте, сообщает El Pais.

По сведениям издания, бельгиец якобы рассказал об этом партнерам по команде. По его словам, он покинул "Челси" именно из-за Конте, и опасается встретиться с ним снова в одном клубе.

Ранее сообщалось, что Конте является одним из возможных преемников Хулена Лопетеги в "Реале".

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