СМИ: Кузяев не подписывал контракт с "Локомотивом" и ведёт переговоры с другим клубом

Информация о заключении контракта между "Локомотивом" и полузащитником Далером Кузяевым не соответствует действительности, утверждает Bobsoccer.

По информации источника, 27-летний футболист ничего не подписывал, а сейчас и вовсе ведёт переговоры о возвращении в "Зенит".

Сообщается, что хавбек недавно встречался с генеральным директором питерского клуба Александром Медведевым в "Газпром тренировочном центре".

Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2020 год, сыграл 94 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. С 31 июля игрок находится в статусе свободного агента.

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