СМИ: Кузяев не подписывал контракт с "Локомотивом" и ведёт переговоры с другим клубом
Информация о заключении контракта между "Локомотивом" и полузащитником Далером Кузяевым не соответствует действительности, утверждает Bobsoccer.
По информации источника, 27-летний футболист ничего не подписывал, а сейчас и вовсе ведёт переговоры о возвращении в "Зенит".
Сообщается, что хавбек недавно встречался с генеральным директором питерского клуба Александром Медведевым в "Газпром тренировочном центре".
Кузяев выступал за "Зенит" с 2017 по 2020 год, сыграл 94 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. С 31 июля игрок находится в статусе свободного агента.
Не пропустите: Николич прокомментировал возможные переходы в "Локомотив" Кузяева и Зе Луиша. | http://soccernews.ru
главное
-
Депай и Гарсия - в шаге от перехода в "Барселону"
-
Рональд Куман споткнулся на первом серьезном сопернике: Месси и Фати не затащили, "Барселона" теряет 2 очка с "Севильей"
-
"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 4 октября
-
"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"
Лента новостей
-
Роналду выложил новое фото с семьей
-
Владелец "Сочи" готов вернуть Кокорина
-
"Ливерпуль" повторил антирекорд 67-летней давности
-
СМИ узнали, когда "Динамо" назначит нового тренера
-
Депай и Гарсия - в шаге от перехода в "Барселону"
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Локомотива"
-
Владелец "Сочи" Ротенберг оценил судейство в матче с "Ростовом"
-
Линекер - о поражении "Ливерпуля" со счётом 2:7: "Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?"
-
Рональд Куман споткнулся на первом серьезном сопернике: Месси и Фати не затащили, "Барселона" теряет 2 очка с "Севильей"
-
СМИ: Кузяев не подписывал контракт с "Локомотивом" и ведёт переговоры с другим клубом
-
"Химки" пошутили по поводу разгромного поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы"
-
"Фулхэм" нацелился на хавбека "Ростова"
-
Куман прокомментировал ничью с "Севильей"
-
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя на несколько недель
-
"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
-
Фанаты "Наполи" оскорбили "Ювентус" после сорванного очного матча
-
"Барселона" теряет Альбу
-
Главные новости дня: 4 октября
-
Эдер может покинуть "Локомотив"
-
Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица