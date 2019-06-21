СМИ: Лэмпард подпишет с "Челси" трехлетний контракт на следующей неделе
Стало известно, когда "Челси" объявит о назначении нового главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда, утверждает ESPN.
Лондонцы готовы заплатить "Дерби Каунти", клубу, с котором сейчас работает 41-летний специалист, около 5 миллионов евро.
По данным источника, Лэмпард на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с "Челси".
Ранее сообщалось, что "Дерби Каунти" не хочет отпускать тренера в лондонский клуб.
В "Челси" Лэмпард сменит Маурицио Сарри, который недавно возглавил в "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16