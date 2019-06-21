СМИ: Лэмпард подпишет с "Челси" трехлетний контракт на следующей неделе

Стало известно, когда "Челси" объявит о назначении нового главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда, утверждает ESPN.

Лондонцы готовы заплатить "Дерби Каунти", клубу, с котором сейчас работает 41-летний специалист, около 5 миллионов евро.

По данным источника, Лэмпард на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с "Челси".

Ранее сообщалось, что "Дерби Каунти" не хочет отпускать тренера в лондонский клуб.

В "Челси" Лэмпард сменит Маурицио Сарри, который недавно возглавил в "Ювентус".

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