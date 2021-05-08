СМИ: летом 2021 года за трансфер Холанда придётся заплатить 200 миллионов евро
Стали известны подробности возможного ухода форварда Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".
По информации Marca, чтобы заполучить звёздного норвежца летом 2021 года придётся потратить около 200 миллионов евро.
Сообщается, что в эту сумму входят сам трансфер, подъёмные футболисту и комиссионные его агенту Мино Райоле.
Мадридский "Реал" уже дал понять, что такие условия неприемлемы для клуба. Впрочем, "сливочные" уверены, что другим претендентам на Холанда также подобная сделка не по карману.
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