СМИ: Левандовски продлит контракт с "Баварией" до 2023 года

Мюнхенская "Бавария" продлит контракт с нападающим Робертом Левандовски как минимум на четыре года, информирует Sky Germany.

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Сторонами необходимо будет только согласовать условия контракта. Сейчас футболист находится в отпуске, поэтому официально о продлении будет объявлено позже.

Роберт перешёл в "Баварию" на правах свободного агента летом 2014 года.

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