СМИ: Левандовски продлит контракт с "Баварией" до 2023 года
Мюнхенская "Бавария" продлит контракт с нападающим Робертом Левандовски как минимум на четыре года, информирует Sky Germany.
Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
Сторонами необходимо будет только согласовать условия контракта. Сейчас футболист находится в отпуске, поэтому официально о продлении будет объявлено позже.
Роберт перешёл в "Баварию" на правах свободного агента летом 2014 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19