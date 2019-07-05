СМИ: Левандовски продлит контракт с "Баварией" до 2023 года

Теги роберт левандовскибавария мюнхен

СМИ: Левандовски продлит контракт с "Баварией" до 2023 года

Мюнхенская "Бавария" продлит контракт с нападающим Робертом Левандовски как минимум на четыре года, информирует Sky Germany.

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Сторонами необходимо будет только согласовать условия контракта. Сейчас футболист находится в отпуске, поэтому официально о продлении будет объявлено позже. 

Роберт перешёл в "Баварию" на правах свободного агента летом 2014 года.

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