СМИ: лидеры "Спартака" не поддержали Виторию

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Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория не имеет полной поддержки в раздевалке команды.

По информации "СЭ", руководители "красно-белых" обсуждали с ведущими футболистами будущее наставника, и за португальца никто из лидеров коллектива не вступился.

Стоит отметить, что Виторию хотели отправить в отставку ещё после октябрьского разгрома от "Зенита" со счётом 1:7, но решили не портить репутацию специалисту.

"Спартак" идёт на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы москвичи финишировали первыми в группе.

Витория возглавляет команду с мая. Сумма неустойки тренеру и его штабу составит 2,5 миллиона евро.

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