СМИ: "Ливерпуль" подписал 17-летнего бразильского голкипера

Вратарь "Флуминенсе" Марсело Питалуга, судя по всему, перешел в "Ливерпуль".

По сведениям Liverpool Echo, трансфер 17-летнего бразильца обошелся "Ливерпулю" в 1 миллион евро плюс еще 1 миллион в виде возможных бонусов.

Также сообщается, что "Флуминенсе" заработает 25 процентов от последующей продажи футболиста.

Отметим, что Питалуга пока не провел ни одного матча на профессиональном уровне.

Читайте также: "Ливерпуль" отдал в аренду 23-летнего нападающего в шестой раз. | http://soccernews.ru