СМИ: "Ливерпуль" подписал 17-летнего бразильского голкипера
Вратарь "Флуминенсе" Марсело Питалуга, судя по всему, перешел в "Ливерпуль".
По сведениям Liverpool Echo, трансфер 17-летнего бразильца обошелся "Ливерпулю" в 1 миллион евро плюс еще 1 миллион в виде возможных бонусов.
Также сообщается, что "Флуминенсе" заработает 25 процентов от последующей продажи футболиста.
Отметим, что Питалуга пока не провел ни одного матча на профессиональном уровне.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|34
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|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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