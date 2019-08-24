СМИ: "Ливерпуль" удвоит зарплату ван Дейка

В скором времени зарплата защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка значительно вырастет, сообщает 90min.

По информации источника, клуб и игрок близки к подписанию нового контракта с окладом 14,2 миллионов евро в год.

Сейчас голландский центрбек зарабатывает вдвое меньше - 7,1 миллионов за сезон.

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

Действующее соглашение футболиста с "красными" рассчитано до июня 2023 года.

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