СМИ: "Локомотив" прекратил сотрудничество с компанией Рангника
Фото: инстаграм "МЮ"
"Локомотив" принял решение расторгнуть соглашение с компанией Ральфа Рангника.
"Все подписанные бумаги были готовы и пришли на ту сторону сегодня утром. У сторон нет никаких претензий друг к другу. У многих людей в "Локомотиве" осталось сожаление, что этот шанс упущен, однако ничего не поделаешь.
По сути, договоренность о расходе была достигнута уже в конце января. Всем все ясно, думаю. Но многие медиа могут выдохнуть: у "Локо" теперь все будет хорошо. Ну и да: то, что Ральфа летом отговорили от предложения возглавить сборную России, было дальновидным шагом", - написал журналист Иван Жидков в телеграме.
Напомним, что Рангник работал в "Локомотиве" с июля по ноябрь 2021 года. На данный момент немец тренирует "Манчестер Юнайтед", а по окончании сезона он должен стать консультантом "МЮ".
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