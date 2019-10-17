СМИ: "Локомотив" выкупит Жоау Мариу у "Интера"

"Локомотив" скорее всего выкупит трансфер Жоау Мариу у "Интера". Об этом сообщает журналист Calciomercato Фабрицио Романо.

По данным источникам, итальянский клуб ждет, что "железнодорожники" сделаю предложение в ближайшее время, так как португалец уже не входит в планы Антонио Конте.

"Локомотив" доволен результатами футболиста и готов выкупить права хавбека.

"Мариу счастлив в "Локомотиве" и не исключает, что останется в московском клубе", - пишет Романо.

Футболист перешел в "Локомотив" этим летом на правах аренды с опцией выкупа. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона. В нынешнем розыгрыше полузащитник забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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