СМИ: максимально возможное наказание для Месси - 12-матчевая дисквалификация

Стало известно, насколько серьёзно могут наказать капитана "Барселоны" Лионеля Месси за удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3).

Напомним, что в концовке встречи аргентинец ударил соперника рукой по голове, за что получил прямую красную карточку.

По информации AS, в случае признания поведения звёздного футболиста агрессивным, его, в соответствии с пунктом 98 правил, дисквалифицируют на срок от 4 до 12 игр.

Стоит отметить, что в протоколе арбитр Хесус Хиль Мансано не указал наличие агрессии в действиях Месси. Однако инцидент ещё будет рассматриваться Комитетом по проведению соревнований.

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