СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"

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СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"

Форвард "Барселоны" Малком подпишет шестилетний контракт в "Зените". Об этом пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, стороны согласовали также платежи солидарности за последующие продажи бразильца.

Ранее сообщалось, что переход 22-летнего бразильца обойдется "Зениту" около 45 миллионов евро.

Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо". Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В минувшем сезоне форвард провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

А еще: Стала известна дата медобследования Малкома в "Зените"| http://soccernews.ru
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