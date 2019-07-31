СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"
Форвард "Барселоны" Малком подпишет шестилетний контракт в "Зените". Об этом пишет Mundo Deportivo.
По данным источника, стороны согласовали также платежи солидарности за последующие продажи бразильца.
Ранее сообщалось, что переход 22-летнего бразильца обойдется "Зениту" около 45 миллионов евро.
Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо". Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В минувшем сезоне форвард провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
А еще: Стала известна дата медобследования Малкома в "Зените"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
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|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
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|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
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|17
|Сельта Виго
|38
|41
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|Жирона
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