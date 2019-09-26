СМИ: Мамаев может стать игроком "Ростова"

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СМИ: Мамаев может стать игроком "Ростова"

Полузащитник Павел Мамаев может перейти в "Ростов". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, 31-летний футболист должен был перейти в московское "Динамо", однако трансфер на грани срыва. "Ростов" готов принять игрока в свою команду.

Мамаев уже прилетел в Ростов, чтобы начать переговоры.

20 сентября "Краснодар" расторг контракт с 31-летним хавбеком. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

А еще: Мамаев признался, что следил за женой|http://soccernews.ru
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