СМИ: Мамаев веред переговоры с московским "Динамо"

31-летний хавбек команды Павел Мамаев веред переговоры с московским "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что "Краснодар" расторг контракт с полузащитником.

По данным источника, игрок договаривается об условиях сотрудничества с клубом.

До зимнего трансферного окна футболист сможет тренироваться в расположении "Динамо", а в январе он войдет в заявочный список на сезон.

На данным момент Мамаев является свободным агентом.

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