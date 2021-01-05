СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса
"Манчестер Сити" не планирует подписывать защитника "Реала" Серхио Рамоса, утверждает Manchester Evening News.
Для "горожан" приоритетной задачей на трансферном рынке является покупка центрального нападающего.
Дополнительно к этому, у Рамоса очень высокие запросы по контракту. при этом, в целом, оборона команды укомплектована.
Напомним, что срок соглашения испанца с "Реалом" истекает летом 2021 года.
Читать также: Рамос и Васкес не могут договориться с "Реалом" по зарплате | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|Манчестер Сити
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18