СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса

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СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса"Манчестер Сити" не планирует подписывать защитника "Реала" Серхио Рамоса, утверждает Manchester Evening News.

Для "горожан"  приоритетной задачей на трансферном рынке является покупка центрального нападающего.

Дополнительно к этому, у Рамоса очень высокие запросы по контракту. при этом, в целом, оборона команды укомплектована. 

Напомним, что срок соглашения испанца с "Реалом" истекает летом 2021 года.

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