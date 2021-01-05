СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса

"Манчестер Сити" не планирует подписывать защитника "Реала" Серхио Рамоса, утверждает Manchester Evening News.

Для "горожан" приоритетной задачей на трансферном рынке является покупка центрального нападающего.

Дополнительно к этому, у Рамоса очень высокие запросы по контракту. при этом, в целом, оборона команды укомплектована.