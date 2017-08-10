СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен нанести удар по "Реалу" под конец трансферного окна

Теги реал мадридманчестер юнайтедгарет бэйл

СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен нанести удар по "Реалу" под конец трансферного окнаАнглийский "Манчестер Юнайтед" намерен нанести удар по мадридскому "Реалу" под конец трансферного окна, информирует Daily Star.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовят ошарашить королевский клуб своими действиями. Так, "Юнайтед" намерен согласовать условия личного контракта с вингером "сливочных" Гаретом Бэйлом, предложив ему оклад в размере 550 тысяч евро в неделю. После этого уже под самый конец трансферного окна англичане планируют сделать предложение "Реалу" по валлийцу в размере 100 миллионов евро, что вкупе с требованиями Бэйла должно вынудить руководство чемпиона Испании расстаться с футболистом.

Таким образом "красные дьяволы" намерены серьезно ослабить "сливочных", у которых уже не будет времени найти достойную замену для своего ключевого игрока.

Напомним, Гиггз верит в переход Бэйла в "Манчестер Юнайтед"| soccernews.ru

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