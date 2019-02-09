СМИ: "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести звезду ПСЖ

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СМИ: "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести звезду ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в английский клуб. Об этом сообщает Daily Record.

По данным издания, в бразильце заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за игрока 231 миллион евро. 

Контракт 27-летнего футболиста с французским клубом действует до 2022 года. Бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны за 222 миллиона евро. 

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 13 матчах, отметившись 13 голами и 7 ассистами.

А еще: Бартомеу сделал заявление о возможном возвращении Неймара в "Барселону"| http://soccernews.ru

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