СМИ: "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести звезду ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в английский клуб. Об этом сообщает Daily Record.

По данным издания, в бразильце заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за игрока 231 миллион евро.

Контракт 27-летнего футболиста с французским клубом действует до 2022 года. Бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 13 матчах, отметившись 13 голами и 7 ассистами.

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