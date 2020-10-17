СМИ: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба

"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления соглашения полузащитника Поля Погба.

По информации Sky Sports, контракт француза с "красными дьяволами" теперь истекает не в 2021-м, а в 2022 году.

В этом сезоне 27-летний Погба сыграл за "МЮ" 4 матча и забил 1 гол.

В минувшее трансферное окно звёздный хавбек должен был перейти в "Реал" или "Ювентус", однако кризис из-за пандемии коронавируса вынудил указанные клуба отказаться от столь дорогостоящей сделки.

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