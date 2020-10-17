СМИ: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба
"Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления соглашения полузащитника Поля Погба.
По информации Sky Sports, контракт француза с "красными дьяволами" теперь истекает не в 2021-м, а в 2022 году.
В этом сезоне 27-летний Погба сыграл за "МЮ" 4 матча и забил 1 гол.
В минувшее трансферное окно звёздный хавбек должен был перейти в "Реал" или "Ювентус", однако кризис из-за пандемии коронавируса вынудил указанные клуба отказаться от столь дорогостоящей сделки.
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|27
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|Лестер Сити
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|Челси
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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