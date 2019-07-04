СМИ: Марсело хочет покинуть "Реал"

Левый защитник "Реала" Марсело собирается покинуть мадридский клуб этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, бразилец сомневается в своих перспективах на "Сантьяго Бернабеу" после покупки Ферлана Менди.

В связи с этим 31-летний футболист задумался о смене команды. Интерес к нему проявляют ПСЖ, "Арсенал", "Ювентус" и "Милан".

Марсело выступает за "Реал" с 2007 года, в минувшем сезоне он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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