СМИ: матч "Барселона" - "Наполи" пройдёт без зрителей

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СМИ: матч "Барселона" - "Наполи" пройдёт без зрителей

Ещё один матч 1/8 финала Лиги Чемпионов попал под ограничения из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Marca, при пустых трибунах пройдёт игра "Барселоны" и "Наполи" на "Камп Ноу".

Матч запланирован на 18 марта и должен начаться в 23:00 по московскому времени.

Первая встреча между командами завершилась ничьей со счётом 1:1.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В ЛЧ судьба Наполи также предрешена, та пенка в ворота Сосьедада, покажется всем цветочками в будущем!Будут тащить на максималках в 4К! Ждите! Visca el Barca!

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Карыч
Карыч

Смешной ты дурачОк. Если бы был Суарес, то судьба бы Наполи была решена уже на их домашнем стадине, примерно со счётом 4 - 0 в пользу Барсы ))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да,Cуарез конечно - мошь,не то что бородатый диктатор...

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Карыч
Карыч

Сураес в Барсе почти все свои голы забивает с передач Месси. Утрись и молчи, дурачОк!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А толку-то?В матчах высшего уровня карлика вообще не разглядеть...

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