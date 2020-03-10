СМИ: матч "Барселона" - "Наполи" пройдёт без зрителей
Ещё один матч 1/8 финала Лиги Чемпионов попал под ограничения из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает Marca, при пустых трибунах пройдёт игра "Барселоны" и "Наполи" на "Камп Ноу".
Матч запланирован на 18 марта и должен начаться в 23:00 по московскому времени.
Первая встреча между командами завершилась ничьей со счётом 1:1.
Не пропустите: Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах. | http://soccernews.ru
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