СМИ: Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет со зрителями

Журналист Сергей Егоров сообщил, что игра 13-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом" может пройти со зрителями.

"С высокой долей вероятности игра между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет в Москве в присутствии не более 10% зрителей от вместимости "Открытие Арены", - заявил Егоров.

Ранее сообщалось, что поединок пройдет без болельщиков из-за решения Роспотребнадзора.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября в 16:30 (мск).

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