СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ

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СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ

Федеральный телеканал "Матч ТВ" проиграл борьбу за эксклюзивные права на показ в России английской Премьер-лиги.

Как сообщает "Коммерсант", "Матч ТВ" хотел сэкономить и предложил за трансляции игр АПЛ 5,5 миллионов евро в год вместо 6,5 миллионов, которые платились ранее.

Ситуацией воспользовалась компания Rambler Group, предложившая около 7 миллионов в год. Теперь матчи английского чемпионата будут доступны на видеосервисе Okko по платной подписке.

Таким образом, со следующего сезона поединки АПЛ исчезнут из эфира "Матч ТВ", который потеряет свой второй по популярности медиапродукт.

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