СМИ: матчи Серии А возобновятся в мае

Теги серия акоронавирус

СМИ: матчи Серии А возобновятся в мае

Журналисты  La Repubblica узнали подробности возможного возобновления сезона Серии А.

По информации источника, первые матчи итальянского чемпионата после паузы, связанной с эпидемией коронавируса, запланированы на 2 мая.

Если такой сценарий удастся осуществить, то завершится розыгрыш Серии А 30 июня.

Тренировки команд при таком раскладе должны возобновиться с середины апреля.

Напомним, что пока турнир приостановлен до 3 апреля, но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вернуться к футболу уже через три недели фактически невозможно.

Не пропустите: Врачи итальянских клубов пригрозили увольнением в случае возобновления тренировок. | http://soccernews.ru
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