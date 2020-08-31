СМИ: Месси больше не считает себя игроком "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает настаивать на своём уходе из клуба.

По информации Marca, футболист дополнительно сообщил руководству "сине-гранатовых", что он не намерен участвовать в тренировках команды, поскольку больше не относит себя к ней.

Действия звёздного аргентинца серьёзно нарушают трудовое соглашение между сторонами, за что ему грозят санкции. В частности, форвард может лишиться четверти своей зарплаты за отсутствие в расположении клуба сроком от 11 до 30 дней.

Впрочем, боссы "Барсы" не спешат наказывать Месси, надеясь убедить его остаться. Они полагают, что любой штраф ещё сильнее разозлит игрока.

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