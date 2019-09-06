СМИ: Месси может покинуть "Барселону" ради "Ньюэллс Олд Бойз"

Теги лионель мессибарселонаньюэллз олд бойз

СМИ: Месси может покинуть "Барселону" ради "Ньюэллс Олд Бойз"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси через год может покинуть каталонский клуб. Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья.

По данным источника, 32-летний футболист готовится следующим летом покинуть "Барселону" и перейти в "Ньюэллс Олд Бойз".

Ранее Месси говорил, что покинет сине-гранатовых только ради клуба, в котором играл в детстве.

Напомним, что в контракте футболиста прописан пункт, по которому Месси может расторгнуть контракт по окончании сезона.

А еще: "Барселона" готовит новый контракт для Месси| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов