СМИ: Месси может покинуть "Барселону" ради "Ньюэллс Олд Бойз"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси через год может покинуть каталонский клуб. Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья.



По данным источника, 32-летний футболист готовится следующим летом покинуть "Барселону" и перейти в "Ньюэллс Олд Бойз".



Ранее Месси говорил, что покинет сине-гранатовых только ради клуба, в котором играл в детстве.



Напомним, что в контракте футболиста прописан пункт, по которому Месси может расторгнуть контракт по окончании сезона.

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