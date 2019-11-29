СМИ: Месси не писал Неймару после вылета из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне

1 Теги барселоналионель мессинеймарпсж

СМИ: Месси не писал Неймару после вылета из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне

Mundo Deportivo сообщает, что информация о переписке между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом ПСЖ Неймаром после вылета "сине-гранатовых" из прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов - это фейк.

Ранее France Football приводил следующую цитату аргентинца из диалога с бразильцем в WhatsApp: "Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов. Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты сможешь занять моё место".

Источники из окружения Месси уверены, что что он не мог написать Неймару подобные сообщения. Более того, звёздный нападающий был настолько расстроен из-за разгромного поражения от "Ливерпуля", что дистанцировался от общения с посторонними людьми, а также не отвечал на сообщения в соцсетях и мессенджерах.

Не пропустите: Ривалдо: "Не верю, что Месси писал Неймару и просил его вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

крош: " Ней пробрался в раздевалку Барсы и с телефона Лео набрал сообщение и скинул себе на вацап".

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