СМИ: Месси общался с Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Уругвая Луис Суарес разговаривали о риске срыва проведения Кубка Америки.

Напомним, что сборная Бразилии первой бойкотировала турнир с намерением убедить других участников сделать то же самое.

По информации журналиста Себаса Джиованелли, Месси узнавал у Суареса, будут ли уругвайцы отказываться от участия в Кубке Америки. Луис ответил, что такая вероятность существует, однако "небесно-голубые" не собираются выполнять ведущую роль в потенциальном бойкоте.

Турнир перенесли в Бразилию из-за политических беспорядков в Колумбии и сложной ситуации с пандемией коронавируса в Аргентине, однако футболисты "селесао" считают, что в их стране эпидемиологическая ситуация не лучше.

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