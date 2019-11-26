СМИ: Месси оповестили, что он получит "Золотой мяч"

Представители журнала France Football побывали накануне в Каталонии, где встретились с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, аргентинца оповестили, что именно он получит "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

В связи с этим 32-летний футболист дал интервью, а также поучаствовал в специальной фотосессии.

Месси получит "Золотой мяч", который станет для него шестым в карьере, в следующий понедельник на церемонии в Париже.

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