СМИ: Месси оповестили, что он получит "Золотой мяч"
Представители журнала France Football побывали накануне в Каталонии, где встретились с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, аргентинца оповестили, что именно он получит "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
В связи с этим 32-летний футболист дал интервью, а также поучаствовал в специальной фотосессии.
Месси получит "Золотой мяч", который станет для него шестым в карьере, в следующий понедельник на церемонии в Париже.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
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|14
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|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
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|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
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|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
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|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
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|Эспаньол
|14
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|20
|Леганес
|14
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