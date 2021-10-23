СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

Фото твиттер ПСЖ

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди может сменить команду из-за Лионеля Месси, сообщает Mirror.

По сведениям издания, летний новичок парижан до сих пор плохо относится к своему 28-летнему соотечественнику и хочет избавиться от него.

Идеальным сценарием для Месси стал бы обмен Икарди на форварда "Барселоны" Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 11 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Агуэро за указанный период провёл 2 игры, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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