СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

2 Теги псжсерхио агуэромауро икардилионель мессибарселонатрансферы

СМИ: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди

Фото твиттер ПСЖ

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди может сменить команду из-за Лионеля Месси, сообщает Mirror.

По сведениям издания, летний новичок парижан до сих пор плохо относится к своему 28-летнему соотечественнику и хочет избавиться от него.

Идеальным сценарием для Месси стал бы обмен Икарди на форварда "Барселоны" Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 11 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Агуэро за указанный период провёл 2 игры, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: Папа Римский поблагодарил Месси за подарок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

СМИ, не распускайте слухи... А то обнуленному второгоднику пукан разнесет... Он и так вне себя от 7-го ЗМ Месси... А тут вы еще... А-ха-ха...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Картонный чемпион начал свою кампанию по борьбе с инакомыслящими и конкурентами!Так было в Барсе , сборной Аргентины и продолжится в Париже!Маразм Лео прогрессировал до невиданных ранее значений!Следующим его шагом станет избавление от Паредеса и Почеттино,далее Мбаппе и др...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ

На 38-летнего Жиркова появился претендент из ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов