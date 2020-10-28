СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" после ухода Бартомеу

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продлит соглашение с клубом, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph.

Вчера стало известно, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу покинул свой пост. В последнее время между президентом и футболистом испортились отношения, однако после ухода Бартомеу аргентинец может подписать новый контракт с клубом.

Контракт Месси с "Барсой" истекает следующим летом. Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть соглашение и перейти в "Манчестер Сити".

В текущем сезоне на счету Месси два гола и один ассист в 6 матчах.

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