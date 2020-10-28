СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" после ухода Бартомеу
Капитан "Барселоны" Лионель Месси продлит соглашение с клубом, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph.
Вчера стало известно, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу покинул свой пост. В последнее время между президентом и футболистом испортились отношения, однако после ухода Бартомеу аргентинец может подписать новый контракт с клубом.
Контракт Месси с "Барсой" истекает следующим летом. Напомним, что минувшим летом Месси хотел расторгнуть соглашение и перейти в "Манчестер Сити".
В текущем сезоне на счету Месси два гола и один ассист в 6 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14