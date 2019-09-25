СМИ: Месси точно пропустит матч с "Хетафе"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не поможет своей команде в матче седьмого тура Примеры против "Хетафе", сообщает ESPN.

По сведениям издания, несмотря на то, что степень серьёзности травмы аргентинца пока не определена, в ближайшем поединке он не сыграет.

Напомним, что Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра во время вчерашней игры против "Вильярреала". Сегодня 32-летний форвард пройдёт углублённое медобследование.

Матч "Хетафе" - "Барселона" состоится 28 сентября в 17:00 по московскому времени. Если "блауграна" потеряет очки, Эрнесто Вальверде может покинуть пост главного тренера команды.

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