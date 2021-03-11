СМИ: Месси выбрал клуб, в который перейдёт в 2022 году
Стало известно, где продолжит карьеру капитан "Барселоны" Лионель Месси.
По информации Cadena SER, ещё не определено, в каком клубе аргентинец проведёт следующий сезон, но в 2022 году он собирается стать игроком "Интера Майами".
Стоит отметить, что на момент потенциального переезда в МЛС футболисту будет уже 35 лет.
Контракт Месси с "Барсой" истекает в июне. Он намерен обсудить его продление с новым президентом "блауграны" Жоаном Лапортой.
В текущем сезоне звёздный форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14