СМИ: Месси выбрал клуб, в который перейдёт в 2022 году

Стало известно, где продолжит карьеру капитан "Барселоны" Лионель Месси.

По информации Cadena SER, ещё не определено, в каком клубе аргентинец проведёт следующий сезон, но в 2022 году он собирается стать игроком "Интера Майами".

Стоит отметить, что на момент потенциального переезда в МЛС футболисту будет уже 35 лет.

Контракт Месси с "Барсой" истекает в июне. Он намерен обсудить его продление с новым президентом "блауграны" Жоаном Лапортой.

В текущем сезоне звёздный форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

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