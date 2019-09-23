СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси остался крайне недоволен игрой команды в матче пятого тура Примеры против "Гранады".

По информации радиостанции Cadena COPE, после финального свистка аргентинский форвард жёстко раскритиковал одноклубников, участвовавших в игре.

Напомним, что сам Месси провёл на поле один тайм, а "Барса" проиграла "Гранаде" со счётом 0:2.

"Сине-гранатовые" набрали только 7 очков в 5 турах Примеры и занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.

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