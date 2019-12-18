СМИ: Минамино сегодня пройдет медосмотр в "Ливерпуле"

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СМИ: Минамино сегодня пройдет медосмотр в "Ливерпуле"

Форвард "Зальцбурга" Такуми Минамино близок к переходу в "Ливерпуль".

По информации The Times, сегодня, 18 декабря, 24-летний нападающий пройдет медосмотр в клубе и в зимнее трансферное окно перейдет в стан мерсисайдцев.

Напомним, что трансфер 24-летнего японца может обойтись "Ливерпулю" в 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Минамино 9 забитых мячей и 8 ассистов в 22 играх.

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