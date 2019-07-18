СМИ: Мирзов стал игроком "Спартака"

Полузащитник Резиуан Мирзов перешёл из "Ростова" в "Спартак", сообщает "Чемпионат".

По информации источника, стороны уже подписали необходимые документы и в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Соглашение между 26-летним футболистом и "красно-белыми" рассчитано до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что "Спартак" заплатит за хавбека около 4 миллионов евро.

Прошлый сезон Мирзов провёл в аренде в тульском "Арсенале", сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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