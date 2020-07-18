СМИ: "Монако" уволил главного тренера Морено

Руководство "Монако" решило сменить главного тренера, утверждает L'Equipe.

По сведениям издания, сегодня наставник команды Роберт Морено узнал о своём увольнении.

Монегаски отправили в отставку испанского специалиста, поскольку тот не убедил боссов клуба в своём умении построить новый проект.

Морено возглавлял "Монако" с декабря. Под его руководством команда финишировала на девятом месте в Лиге 1.

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