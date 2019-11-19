СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании
После матча квалификации Евро-2020 между сборными Испании и Румынии (5:0) главный тренер "Фурии Рохи" Роберт Морено узнал о своей отставке.
По информации Marca, 42-летнему специалисту сообщили в раздевалке, что он больше не будет работать с национальной командой.
Морено воспринял данную новость "в штыки", поэтому досрочно покинул стадион, проигнорировав общение с журналистами.
Перемены на тренерском мостике испанской сборной связаны с желанием Луиса Энрике вернуться на пост наставника.
Морено возглавлял испанцев с марта текущего года и без проблем решил задачу выхода команды на Евро-2020.
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